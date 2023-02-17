Almanya'da havalimanlarında grev: 300 bin yolcuyu etkiledi

Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, ülkede uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 300 bin yolcu etkilendi.

Son Güncelleme:
Almanya'da havalimanlarında grev: 300 bin yolcuyu etkiledi

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'na (Ver.di) bağlı kamu çalışanları, yer hizmetleri personeli ile güvenlik görevlileri, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanları ile ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında tüm gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın en büyük havalimanlarında yaklaşık 2 bin 340 uçuş iptal edildi. Uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 300 bin yolcu etkilendi.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Bazı havalimanlarında yolcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, ülkenin en büyük havalimanlarından Frankfurt ve Münih havalimanlarında Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın bugün planlan tüm uçuşları iptal edildi.

Almanya'ya sefer düzenleyen 100'ün üzerinde yerli ve yabancı hava yolu şirketini temsil eden BARIG tarafından yapılan açıklamada, uyarı grevini aşırı ve orantısız bulunduğu belirtilerek, uyarı grevlerinin sadece bir gün içinde on binlerce yolcunun ve yüzlerce tonluk kargonun hareketliliği üzerinde büyük bir etki oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu tür ihtilafların, özellikle ekonomik belirsizliğin arttığı bu zamanda, yolcular ve birçok şirket üzerinde büyük etkiler oluşturacak şekilde, tüm ülkenin önemli altyapısının büyük bölümlerini tekrar tekrar felç etmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Havalimanlarının yetkilileri, yolculardan havaalanlarına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini istedi.

Ver.di, kamu sektörü çalışanları, hava alanı yer ekibi ve havacılık güvenlik personeli için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı havalimanı çalışanlarına yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor.

Patronlar ise şu zamana kadar bu talepleri reddetti. Bu arada, Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9’la 1951’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya
Son Güncelleme:
Azerbaycan, Türkiye’ye 110 kişilik ek arama kurtarma ekibi gönderdi Azerbaycan, Türkiye’ye 110 kişilik ek arama kurtarma ekibi gönderdi
1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor 1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor
Joe Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı Biden'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı
Kolombiya lideri ile Venezuela Devlet Başkanı sınırda görüştü Kolombiya lideri ile Venezuela Devlet Başkanı sınırda görüştü
Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile
Çin, koronavirüse karşı 'kesin zafer' ilan etti Çin, koronavirüse karşı 'kesin zafer' ilan etti
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri... Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri...
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı