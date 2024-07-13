Alec Baldwin Hakkında Karar

Film setinde kullandığı tabancanın ateş almasıyla kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren aktör Alec Baldwin'in davası sonuçlandı. Baldwin hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü.

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Alec Baldwin Hakkında Karar

Üç yıl önce "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i silahla kazara vurarak ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in davası sona erdi.

Alec Baldwin Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde hakim karşısına çıktı. Baldwin'i eşi ve kız kardeşi de yalnız bırakmadı.

Canlı yayınlanan duruşmada savcılık, Baldwin'in suçlu olduğunu ve film çekimleri sırasında silahı kasıtlı olarak defalarca kez ateşlediğini belirtti. NTV'de yer alan habere göre; savunma tarafı ise suçlamaları reddetti.

Ünlü aktörün avukatı Santa Fe polisinin davada delil olarak kullanılması gereken mermileri aldığını ancak bunları soruşturma dosyasında listelemediğini ve savunma tarafı avukatları ile paylaşmadığını söyledi.

'TEK SEÇENEK DAVAYI DÜŞÜRMEK'

Tarafları dinleyen hakim, ardından kararını açıkladı. Eyalet yetkililerinin savunma tarafına ve mahkemeye tüm delilleri paylaştıklarına dair defalarca kez beyanda bulunduğunu ancak yine de davanın sonucuna etki edecek belgeleri sakladıklarını ifade etti.

Böylece davanın düşürülmesinin tek seçenek olduğu kararına varıldı.

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