AFAD'ın Somali'ye Gönderdiği "İyilik Gemisi" Ülkeye Ulaştı
AFAD tarafından Somali'ye gönderilen İyilik Gemisi'nin Mogadişu'ya vardığı bilgisi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) açlıkla mücadele eden Somali halkına gönderilen 3 bin tonluk insani yardım malzemesini taşıyan "İyilik Gemisi" Somali'ye ulaştı.
Somali Afet Ajansı Yönetiminden (SODMA) bakıldığında, Türkiye'den gönderilen gıda, çadır ve hijyen malzemeleri ile dolu geminin başkenti Mogadişu'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, "İyilik Gemisi"ndeki yardım törenleriyle SODMA'ya teslim edildiği kaydedildi.
Teslim törenine Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, SODMA Başkanı Mohmut Moallin Abdulle ve üst düzey yöneticilerin katıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Mogadişu'nun ana limanında Türk elindeki ihtiyaç sahibinin Somali halkına yardım sevkiyatı yapılması amacıyla büyük bir gemi teslim edildi." denildi.
Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama'nın Türk oyuncularına teşekkür ettiği anlatıldı.
Kaynak: AA