Cibaliya Kampı'na İsrail'den Dronlu Saldırı

İsrail işgali ve ablukası altında Gazze Şeridi'nin bölgede bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir sığınma evinde bulunan çok sayıda Filistinlinin, İsrail dronlarından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan görgü tanıkları, "Yemen es-Said Hastanesi'nde bulunan sığınma evindeki Filistinliler, İsrail'e ait 'Quadcopter' tipi insansız hava araçlarından (İHA) açılan ateşle yaralandı. Yaralılar, hala sığınma evinde mahsur durumda ve kan İsrail'e ait güçlü araçlar kaybolmaya devam ediyor ve İHA'lar tarafından kuşatılan merkeze yardım ulaşmıyor." tasarruf kullanıldı.

İsrail'de 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasıyla hizmet dışı kalan Yemen es-Said Hastanesi sığınmacı dönüştürülmüştü.

-İsrail'deki Gazze'nin genişlemesiki Filistinlileri göçe teşvik planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin göçmesinin tahliye edilmesi adına düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin dağıtki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin planları Mevasi'ye giden gidiş yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliğine dikkati çekilmişti.

"Genel Plan" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin köklü bir şekilde tehcir edilmesini, sonraki bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su sağlanmasına izin verilmemesine izin verilmesi öngörülüyor. Bu durumdaki direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, fiziksel olarak terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşüşten emin olmayan bir şekilde muamele edilmesi" destekleniyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Eylül ayında kabinenin bu planın incelendiğini duyurulmuştu.

Kaynak: AA