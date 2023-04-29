Teksas'ta bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Houston kentinin yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusundaki Cleveland'de yaşanan olay, yerel saatle 22.30 civarında gerçekleşti.

Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABC News'in bildirdiğine göre, saldırıda tüfek kullanıldı ve saldırgan henüz bulunamadı.

Saldırı veya kurbanlara ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: AA