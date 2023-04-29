Rusya'da, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Rusya'da, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Samsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018’de gerçekleştirilen son seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının oy kullandığını söyledi.

Bu yılki seçimlerde oranın daha da artmasını beklediklerine işaret eden Samsar, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar çerçevesinde 73 ülkede ve 151 temsilcilikte oy kullanılıyor. Rusya’da da Moskova Büyükelçiliğimizde, Kazan Başkonsolosluğumuzda, St. Petersburg Başkonsolosluğumuzda ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzda sandık açıldı" ifadesini kullandı.

Samsar, vatandaşların 9 gün boyunca buralarda oylarını kullanabileceklerini belirterek, "Aynı şekilde sınır kapılarında da oylarını kullanabilirler. Seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için biz gerekli her türlü tedbiri aldık. Rus makamlarına da gerekli bilgileri verdik, onlar da kendi önlemlerini aldı. Umuyorum ki vatandaşlarımız güvenli şekilde buraya gelip oylarını kullanacak" diye konuştu.

Kaynak: AA

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