ABD'de bir kadını bıçaklayarak öldüren erkek idam edilecek

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 1995 yılında bir kadını bıçaklayarak öldüren Jemaine Cannon bugün idam edilecek.

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ABD'de bir kadını bıçaklayarak öldüren erkek idam edilecek

ABD’nin Oklahoma eyaletinde bu yıl ikinci idam cezası infaz edilecek. Tulsa kentinde 1995’te 20 yaşındaki Sharonda White Clark’ı kasap bıçağıyla katleden 51 yaşındaki Jemaine Cannon bugün idam edilecek. Cannon’un idamı McAlester’daki Oklahoma Eyalet Hapishanesi’nde yerel saatle 10.00’da zehirli iğne ile gerçekleştirilecek.

Jemaine Cannon, 1995’te Oklahoma Ceza İnfaz Kurum’una bağlı çalışma merkezinden kaçarak, bir apartman dairesinde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Sharonda White Clark’ı bıçaklayarak öldürmüştü. İdam cezası alan Cannon, çıktığı duruşmalarda kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Clark’ı nefsi müdafaa ile öldürdüğünü öne sürmüştü. Cannon 1990’da ise 18 yaşındaki başka bir kadını tecavüz edip, çekiç, demir ve tost makinesiyle darp ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Oklahoma’da 2021’de ölümcül iğneyle idam cezalarının yeniden uygulanmaya başlamasından bu yana 8 kişi idam edilmişti.

Kaynak: İHA

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