ABD'de hapishaneden kaçmıştı: Boğularak öldüğü kesinleşti

ABD'nin Ohio eyaletinde hapisten kaçan mahkumun boğularak öldüğü tespit edildi. Gillespie’nin cesedi, 28 Mayıs’ta Ohio Nehri’nde bulunmuştu.

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ABD'de hapishaneden kaçmıştı: Boğularak öldüğü kesinleşti

ABD'de yetkililer, Ohio Nehri'nde cesedi bulunan 50 yaşındaki kaçak mahkum Bradley Gillespie’nin ön otopsi sonuçlarına göre "boğularak öldüğünü" belirtti.

Gillespie 23 Mayıs'ta Lima'daki Allen Oakwood Hapishanesi'nden bir başka mahkumla birlikte çöp konteynerine gizlenerek kaçmıştı.

Diğer mahkum, 1 gün sonra Kentucky'de yakalanmış, Gillespie ise kaçmayı başarmıştı.

2016'dan bu yana hapis cezasını çekmekte olan Gillespie’nin cesedi, 28 Mayıs’ta Ohio Nehri’nde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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