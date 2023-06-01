ABD'de, FBI ile Cumhuriyetçi vekiller arasında kriz

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Kongre'deki Cumhuriyetçi milletvekilleri arasında, "ABD Başkanı Joe Biden'ın, başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgeler nedeniyle çıkan gerilim devam ediyor.

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ABD'de, FBI ile Cumhuriyetçi vekiller arasında kriz

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer ve Senatör Chuck Grassley, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, yabancı uyruklu birinin de dahil olduğu bir para alışverişi yaparak "rüşvet planına karıştığını" gösterdiğini iddia ettikleri gizli belgelerle ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ile görüştü.

Konuya ilişkin yazılı açıklamasında Comer, Biden ile ilgili belgelerin var olduğunu doğruladığını belirttiği Wray'in, ilgili belgeleri bizzat FBI genel merkezinde kendilerine göstermeyi teklif ettiğini aktardı.

Ancak belgelerin meclis komitesine sunulması gerektiği konusunda ısrar eden Comer, belgelerin temin edilmemesi durumunda Kongre'ye itaatsizlikten FBI yetkililerinin sorumlu tutacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Milletvekilleri Comer ve Chuck Grassley, mayıs ayı başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

FBI'ın Kongre İşleri Ofisi Müdür Yardımcısı Christopher Dunham, 11 Mayıs'ta Comer'e gönderdiği mektupta, "FBI'ın adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmasının kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

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