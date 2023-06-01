NATO Genel Sekreteri açıkladı: Ankara'ya geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakında Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri açıkladı: Ankara'ya geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğim. Tam olarak ne zaman olduğuna henüz karar verilmedi" dedi.

Stoltenberg, İsveç'in katılım protokolünün onaylanmasıyla ilgili Türkiye'ye vermek istediği mesajın sorulması üzerine şunları dile getirdi:

"Mesajım; İsveç'in NATO'ya üyeliğinin İsveç için iyi olduğu kadar İskandinav ülkeleri, Baltık bölgesi ve aynı zamanda tüm NATO ve tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur. Ayrıca bugünden itibaren İsveç'te 1 Haziran'da yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girdiği gerçeğinin altını çizeceğim. Bu yasalar aslında bir fark yaratıyor. İsveç'in şimdi, örneğin sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği ve diğer birçoğunun da değerlendirmesine göre terör örgütü olan PKK da dahil olmak üzere, terörle mücadeleyi hızlandırmak için yeni adımlar attığını gösteriyor. Bu nedenle, hem İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren daha güçlü yasaları hem de İsveç ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, aynı zamanda İsveç'in Madrid'de imzalanan bu Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini de yerine getirdiğinin kanıtı olacak. Türkiye'nin bazı meşru güvenlik kaygılarının olduğunu unutmamamız gerekiyor çünkü hiçbir müttefik, Türkiye kadar terör saldırısına uğramadı. Bu nedenle terörün her türlüsüne karşı Türkiye ile birlikte çalışmamız önemlidir. Bu nedenle NATO müttefiklerinin yaptıklarını ve aynı zamanda İsveç'in geçen ay teröre karşı mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini hızlandırmak için yaptıklarını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim."

Kaynak: AA

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