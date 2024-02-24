ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD’nin Mississippi eyaletinde askeri helikopteri düşmesi sonucu 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.

ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Prentiss County’de eğitim uçuşu gerçekleştiren AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri düştü.

Mississippi Valisi Tate Reeves yaptığı açıklamada, "Maalesef Helikopterdeki 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti. Güvenlik ekipleri şu anda yerel yetkililerle birlikte kaza mahallinde çalışıyor" bilgisini paylaştı.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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