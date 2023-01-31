Antika dükkanından goril heykeli çaldı

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir antika dükkanının önünde duran bin dolar değerindeki goril heykeli çalındı. Polis, hırsızın yakalanmasını sağlayacak bilgi için 10 bin dolar ödül koydu.

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ABD'nin Maryland eyaletinde, pikap aracıyla dükkanın önüne gelen hırsız, sabit duran Goril heykelinin önce kablolarını kopardı, sonra heykeli araca yükleyip olay yerinden kaçtı.

Dükkanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etti. Hırsızın koyu renkli kapüşonlu, açık gri eşofman altı ve açık renkli ayakkabılar giydiğini belirten polis, yaklaşık 170 boyundaki hırsızın yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 10 bin dolar ödül koydu.

Dökme demir heykelin bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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