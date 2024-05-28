ABD'nin 4 eyaletini fırtına vurdu! Can kaybı 22'ye yükseldi

ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde fırtına etkili oldu. Etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

ABD'nin 4 eyaletini fırtına vurdu! Can kaybı 22'ye yükseldi

ABD'nin Kentucky Valisi Andy Beshear, basın toplantısında yaptığı açıklamada, fırtınadan dolayı eyalette 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, Kentucky'de 5, Arkansas'ta 8, Texas'ta 7, Oklahoma'da 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle fırtınadan ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Öte yandan, fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişinin bir süreliğine elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Başkan Joe Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) sahada hasar tespiti yaptığını duyuran Biden, gerektiğinde destek sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Biden, bölge genelinde daha şiddetli hava koşullarının beklendiğini aktararak, bölge sakinlerini teyakkuzda olmaya ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Avrupa'ya kalıcı olarak gitmek isteyenler dikkat! Yeni yasalar yürürlüğe giriyorAvrupa'ya kalıcı olarak gitmek isteyenler dikkat! Yeni yasalar yürürlüğe giriyorGüncel

Kentucky'ye bağlı Charleston kasabasında yaşayan Rob Linton, fırtınaya ilişkin basına verdiği demeçte, "Büyük bir karmaşa var. Her yerde ağaçlar devrilmiş. Evler yerinden oynadı. Elektrik hatları kopmuş. Hiçbir kamu hizmeti yok, su yok, elektrik yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
fırtına ABD
İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıdı İspanya, Filistin devletini tanıdı
Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem
Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek Show TV'deki "Sandık Kokusu" dizisine yeni isim! Senaryoyu tümüyle etkileyecek
8 aylık bebeğini 'ağlıyor' diye döverek öldürdü! 8 aylık bebeğini 'ağlıyor' diye döverek öldürdü!
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarına yeni önlemler masada Kredi kartlarına yeni önlemler masada
Mersin'de mide bulandıran olay... Bir sapık tavuğa tecavüz etti! Bir sapık tavuğa tecavüz etti!
Nagehan Alçı ile tek celsede boşanmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı yeni aşkını paylaştı
İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı Akademisyenden İstiklal Marşı'na saygısızlık...
Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama Mersin'deki katliam gibi zincirleme kazada ilk tutuklama