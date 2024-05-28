8 aylık bebeğini 'ağlıyor' diye döverek öldürdü!

ABD'de bir Amerikan askerinin, 8 aylık kızını ağlamayı kesmediği için döverek öldürdüğü iddia edildi.

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8 aylık bebeğini 'ağlıyor' diye döverek öldürdü!

T24'ün aktardığına göre, ABD'de Kuzey Carolina'daki Fort Liberty'de 82. Hava İndirme Tümeni'nde görevli olduğu belirtilen Çavuş Gabriel Ceville, Şubat 2023'te kızı Misty Delatorre'nin ölümcül kafa yaralanmalarına neden olmakla suçlanıyor.

Çocuğun ölümü Kuzey Carolina Adli Tıp Kurumu tarafından cinayet olarak değerlendirildi.

Ceville, Misty'nin ölümünde "kasıtsız cinayet" ve "aile içi şiddet" suçlarından yargılanacak.

Misty'nin annesi, "Ortak velayet alarak boşandık. Bir canavar olmasını beklemiyordum. Bu bir adım ama adaletten çok uzak. Tutuklandı ancak henüz tam anlamıyla yargılanmadı. Bebeğim için doğru düzgün yas tutamıyorum çünkü adalet yerini henüz bulmadı. 8 aylık masum bir bebeğe bu kadar şiddet uygulanması inanılmaz. O canavar ömür boyu hapse atılana kadar durmayacağım. Kızımı bir araba kazasına benzeyen ciddi kafa ve göz yaralanmaları içinde buldum. Kanlar içindeydi" diye konuştu.

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