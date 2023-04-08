ABD'li yetkililer doğruladı: SDG Komutanı Mazlum Abdi'ye suikast

ABD'li yetkililer, Cuma günü kuzey Irak'ta bir insansız hava aracı saldırısının, İslam Devleti ile mücadelede Amerika'nın müttefiki olan Suriyeli bir Kürt lideri hedef aldığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'a yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Saldırıya karşı çıktıklarını belirten Joe Buccino, "ABD personelinin emniyet ve güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz. ABD güçleri, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için yerel ortak güçleri desteklemek üzere Irak ve Suriye'de kalmaya devam edecektir" dedi.

YANGINA NEDEN OLDU

Öte yandan K24'te yer alan habere göre, açıklamada patlamanın dün 16.18’de meydana geldiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, patlamanın yangına neden olduğu bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem