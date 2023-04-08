Hayatında ilk kez çalışan 50 yaşındaki adam, ilk iş gününde arkadaşlarını soydu

İtalya'nın Frosinone kentinde ebeveynleri ile yaşayan ve ömrü boyunca hiç çalışmamış olan 50 yaşındaki şahıs, ailesinin bulduğu bir işe girdi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tarım araçları için yedek parça satan bir şirkette depo işçisi olarak çalışmaya başlayan şahıs, ilk iş gününde vardiyası bitmeden tüm iş arkadaşlarının cüzdanlarını, kredi kartlarını ve kişisel eşyalarını çaldı ve alışveriş yapmaya gitti. Olayın anlaşılması üzerine iş yerine dönen 50 yaşındaki adam işinden kovulurken, avukatı Roberto Capobianco, şahsın psikolojik problemleri olduğunu söyledi. Şahsın hırsızlık suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.