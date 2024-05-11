AB'den İsrail'e Refah uyarısı: "Sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez”

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail’in Refah’a kara operasyonu başlatmaması için çağrıda bulundu. Michel, “Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez” dedi.

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AB'den İsrail'e Refah uyarısı: "Sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez”

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine saldırılarına devam ederken, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail’in Refah’a kara operasyonu başlatmaması çağrısında bulundu. Michel, “Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez. İsrail hükümetini uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Refah'a kara operasyonu başlatmamaya çağırıyoruz. Geçiş noktaları tamamen işler durumda olmalı ve şiddetli kıtlığın ortasında temel insani yardımın geçmesine izin vermelidir. Kalıcı bir ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm çabalar sürdürülmelidir. AB’nin iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa olan bağlılığı devam ediyor” dedi.

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Kaynak: İHA

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