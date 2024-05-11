Tahliye emrinden sonra İsrail'den açıklama: "300 bin Filistinli bölgeden ayrıldı"

Refah’ın doğusu için verilen ilk tahliyenin ardından İsrail ordusundan açıklama geldi. Pazartesi gününden bu yanan 300 bin kişinin bölgeden ayrıldığı açıklandı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Pazartesi gününden bu yana 150 bin kişinin Refah’tan ayrıldığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Tahliye emrinden sonra İsrail'den açıklama: "300 bin Filistinli bölgeden ayrıldı"

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusu için verilen tahliye emrinin ardından yaklaşık 300 bin kişinin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, “Şuana kadar yaklaşık 300 bin kişi, Al-Mawasi bölgesine hareket etti” denildi.

BM: “AYRILANLARIN SAYISI 150 BİN”

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) bugün yeni bir tahliye emri verdiği kaydedilerek, bu tahliye emirlerinden en az 300 bin kişinin etkilendiği bildirildi. UNRWA açıklamasında Pazartesi gününden bu yana 150 bin Filistinlinin Refah’tan ayrıldığı belirtildi.

İSRAİL’DEN YENİ TAHLİYE AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün yaptığı açıklamayla Refah'ın doğusundaki diğer bölgeler için tahliye emri verdi. Açıklamada, söz konusu bölgedeki Filistinlilerin geçici olarak el-Mawasi'deki insani bölgeye gitmeleri bildirildi. Cibaliye ve çevresindeki sivil nüfusun Gazze şehrinin batısına tahliye edilmesi çağrısı yaptı. Ordunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Refah’ın doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin el-Mawasi'ye gitmeleri açıklamasını yaptı. Adraee, Filistinlilere seslenerek tel örgülere yaklaşmamaları gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Birleşmiş Milletler Gazze
Son Güncelleme:
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor
Gazze'de can kaybı 34 bin 971'e yükseldi Gazze'de can kaybı 34 bin 971'e yükseldi
Rusya: Ukrayna'da 6 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da 6 yerleşim birimini ele geçirdik
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül
Kars'ta patates yedi, ölümden döndü! Patates yedi, ölümden döndü!
Ankara Ülkü Ocakları yöneticisinden tehditli Sinan Ateş mesajı: Bir de ölüsü başımıza dert oldu! Ülkü Ocakları yöneticisinden tehditli Sinan Ateş mesajı
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!