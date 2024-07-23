AB'den Ermenistan'a 10 Milyon Euroluk Yardım

AB Konseyi'nden Ermenistan ordusuna 10 milyon Euroluk destek ve 'vize serbestisi' için diyalog kararı çıktı. Yardım tedbirinin amacı 'Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kapasitesini arttırmak, kriz ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmak' olarak açıklandı

Son Güncelleme:
AB'den Ermenistan'a 10 Milyon Euroluk Yardım

Avrupa Birliği Konseyi, dün itibariyle Ermenistan ordusunu desteklemek için 10 milyon Euroluk yardım kararı aldı. AB Konseyi ayrıca Ermenistan ile ‘vize serbestisi’ konusunda diyalog başlatacağını da duyurmuştu.

AB Konseyi dün kabul ettiği 10 milyon Euroluk kararla ilgili “AB ilk kez Ermenistan'ı Avrupa Barış Fonu'ndan destekleme kararı aldı. Bu yardım tedbirinin amacı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kapasitesini arttırmak, kriz ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır.

Aynı zamanda Ermenistan'ın direncini arttırmayı ve ülkenin gelecekte AB tarafından konuşlandırılanlar da dahil olmak üzere uluslararası askeri misyon ve operasyonlara olası katılımı durumunda ordunun birlikte çalışabilirliğini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Somut olarak kabul edilen yardım tedbiri, tabur büyüklüğünde bir birlik için tam teşekküllü konuşlandırılabilir bir çadır kampı sağlanmasına olanak tanıyacaktır” açıklamasını yaptı.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN DİYALOG BAŞLATILACAK

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili “Güvenlik, Ermenistan ile ikili ilişkilerimizde giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu Avrupa Barış Aracı tedbiri ülkenin dayanıklılığına daha fazla katkıda bulunacaktır. Dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin diyaloğumuzu daha da ileriye götürmek konusunda karşılıklı menfaatlerimiz bulunmaktadır” dedi. AB Konseyi ayrıca Ermenistan ile ‘vize serbestisi’ konusunda diyalog başlatacağını açıklamıştı.

Etiketler
Avrupa Birliği Ermenistan Vize
Son Güncelleme:
Demokrat Parti'den Kamala Harris'e Adaylık İçin Yeşil Işık Kamala Harris'e Adaylık İçin Yeşil Işık
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
Pekin'de Tarihi Toplantı! Filistinli Gruplar Birlik Anlaşması Yaptı Pekin'de Tarihi Toplantı! Filistinli Gruplar Birlik Anlaşması Yaptı
NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!