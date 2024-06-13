ABD'den Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar devrede: Moskova Borsası ve Türk şirketleri de listede

ABD, Rusya’ya yeni ekonomik yaptırımlarını devreye soktu. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı yeni yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında Moskova Borsası ve Türkiye merkezli şirketler de var.

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ABD'den Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar devrede: Moskova Borsası ve Türk şirketleri de listede

Amerika Birleşik Devletleri, G-7 Zirvesi öncesi Rusya’ya karşı bir dizi yeni finansal yaptırım açıkladı. Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının açıkladığı yaptırımların hedefinde Rusya’nın yanı sıra Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden şirketler de var.

"DIŞ DÜNYAYA ERİŞİM KONUSUNDA ÇARESİZ BIRAKIYOR"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Rusya’nın yabancı teknoloji, ekipman ve yazılım hizmetlerinden yararlanmasının önüne kesmek için” yeni yaptırım kararları aldıklarını açıkladı. Yellen, yaptırım kararlarını şu ifadelerle duyurdu:

Rusya'nın savaş ekonomisi uluslararası finans sisteminden derin bir şekilde izole edilmiş durumda ve Kremlin'in ordusunu dış dünyaya erişim konusunda çaresiz bırakıyor. Bugünkü eylemler, üçüncü ülkelerden gelen kritik malzemelere olan bağımlılıkları da dahil olmak üzere, uluslararası malzeme ve ekipman için kalan yollarını vuruyor. Rusya'nın savaş ekonomisiyle iş yapan finans kuruluşlarının riskini arttırıyor, vergi kaçırma yollarını ortadan kaldırıyor ve Rusya'nın yabancı teknoloji, ekipman, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetlerine erişimden faydalanma kabiliyetini azaltıyoruz. Rusya her geçen gün Ukrayna'ya karşı yürüttüğü haksız savaşı sürdürebilmek için geleceğini ipotek altına almaya devam ediyor.”

ABD’nin yaptırımları 100'den fazla kuruluş ve kişiyi hedef aldı. Finansal yaptırım kararı alınan kuruluşlar arasında Türkiye’den şirketler de var. Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan listede merkezi Türkiye’de olan şu şirketlerin adı geçiyor: SSGCTM CNC, Minyon Kesici, Gepa, Kamilhan Lojistik, CPS Proses, RMB Yapı, Taksan Makina, Dener İthalat, Expert Machinery Kimyasal Ürünler Ticaret Limited Şirketi, Alptech Makina Sanayi Limited Şirketi, Platform Endüstriyel Gıda İnşaat Elektronik ve Madencilik Dış Ticaret Limited Şirketi, Biopharmist Medikal Ürünler Dış Ticaret Limited Şirketi.”

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RUSYA'DAN DÖVİZ İŞLEMLERİ İLE KARŞILIK

ABD’nin ek finansal yaptırımlarına Rusya "döviz" hamlesiyle karşılık verdi. Moskova Borsası dolar ve avro cinsinden yapılan işlemleri bugünden itibaren sonlandırdı. Bu adım, dolar ve avro cinsinden hisse senedi alım satımın yanı sıra para piyasasıyla ilgili diğer işlemlerin de durdurulması anlamına geliyor. Rusya Merkez Bankası da döviz kuruyla ilgili açıklama yaptı, ülkede dolar ve avro kurunun belirlenmesinde banka raporları ile dijital platformlardan alınacak verilerin kullanılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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ABD Rusya Şirket Rusya - Ukrayna savaşı
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