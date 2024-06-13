Okul gezisinde öğretmenlerden öğrencilere grup seks teklifi!

ABD'de iki lise öğretmeni, müstehcen fotoğraflar gönderdikleri öğrencilere grup seks teklif etti.

Okul gezisinde öğretmenlerden öğrencilere grup seks teklifi!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen olayda, Joseph Craig Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başlayan Alexsia Saldaris ve okulda 11 yıldır öğretmen olan Jennifer Larson, öğrencilerine cinsel içerikli mesaj göndermek ve grup seks teklif etmekle suçlandı.

T24'ün aktardığına göre; öğretmenlerin, 9.sınıfta okuyan bir öğrencinin Snapchat hesabına müstehcen fotoğraflar gönderdiği ve seks partisine davet ettiği belirlendi.

İlk cinsel istismarın bir okul gezisinde yaşandığı iddia edilirken, her iki öğretmen de suçlamaları kabul ederek 12 Nisan'da idari izne ayrıldı; ardından istifa etti.

Janesville Polis Departmanı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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