ABD’deki Tıbbı Tesiste Kobay Olarak Kullanılan 43 Maymun Kaçtı

ABD'nin South Carolina eyaleti Yemassee bölgesinin polis şefi Gregory Alexander, yeni başlayan çalışanın kafeslerin kapısını tam kapatmaması nedeniyle maymunların tesisten kaçtığını söyledi. Kaçan 43 maymunun tıbbı araştırmalar yapılan tesiste kobay olarak kullanıldığını belirten Alexander, hayvanların şehir merkezine yaklaştığını ifade etti.

AYNI TESİSTEN DAHA ÖNCE DE KAÇIŞLAR OLMUŞTU

Alexander, maymunların hasta olmadığına dikkati çekerek, hayvanların yakalanmaları için tuzaklar kurulduğunu ve bakıcıları sayesinde kısa sürede tesise geri getirilebileceklerini kaydetti. Polis, bölge sakinlerine önlem amacıyla pencere ve kapıları kapatmaları uyarısında bulundu. Aynı tesisten 2014'te 26, 2019'da da 19 maymun kaçmıştı.

Kaynak: AA