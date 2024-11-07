Gazze'de Son 48 Saatte 6 Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bine Dayandı

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 78 artarak 43 bin 469'a yükseldi.

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Gazze'de Son 48 Saatte 6 Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 Bine Dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 398 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı. İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği altı katliamda 78 kişinin hayatını kaybettiği, 214 kişinin yaralandığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 469'a, yaralı sayısının da 102 bin 561'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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