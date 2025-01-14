ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Beklentinin Altında

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, beklentilerin altında geldi. Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artış gerçekleşti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Beklentinin Altında

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda Kasım 2024'te olduğu gibi yüzde 0,4 artması yönündeydi. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise geçen ay yüzde 3,3 oldu.

Şubat 2023'ten bu yana yıllık bazda en yüksek seviyesini kaydeden üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 3,5 olması öngörülüyordu. ÜFE, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 3 yükseliş kaydetmişti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise Aralık 2024'te aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,8 olması yönündeydi. Çekirdek üretici fiyatları, Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,5 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

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