ABD'de Tüm Dengeler Değişiyor! Son Anketler Geldi, Trump Yeniden Yükselişe Geçti

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaştıkça heyecan tırmanıyor. Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, bir süredir, ABD Başkan Yardımcısı olan Demokrat rakibi Kamala Harris'e karşı mağlup görünüyordu. Ancak "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda yer alan ülke geneli son anketlerin ortalamasına göre Trump'ın eli yeniden güçlendi.

Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2 desteğe ulaşırken yüzde 47,5 destek toplayan Trump'ın hala önünde yer alıyor. Ancak Harris, ülke geneli anketlerde az farkla önde gözüküyor olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha büyük önem taşıyor.

'SALINCAK EYALETLER' TRUMP DİYOR

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor. Buna göre Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 0,7, Arizona'da 1,1, Nevada'da 0,5, Michigan'da 1, Kuzey Carolina'da ise 1,3 puan farkla Harris'in önünde yarışı sürdürüyor. Aynı anketlerde Harris ise Wisconsin'de 0,3 puan önde yer alırken Harris'in bugüne kadar hep önde olduğu Michigan'da son bir haftada Trump'ın gerisine düştüğü görünüyor.

TRUMP'IN AVANTAJI BÜYÜK

Toplam 535 delegenin dağıtılacağı ve 270 delegeye ulaşan adayın başkan olacağı seçim sistemi dolayısıyla esasen tüm gözler kritik eyaletler olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin'de olacak.

Bu eyaletlerdeki güncel anketlerde ortaya çıkan tablonun delege sayılarına yansıtılması durumunda Trump'ın Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina'da; Harris'in ise Michigan ve Wisconsin'de az farkla avantajlı olduğu görülüyor. Trump'ın söz konusu 7 salıncak eyaletin 5'inde kazanması durumunda 302 delegeye ulaşabileceği, Harris'in ise 236 delegede kalabileceği öngörülüyor.

BAHİS ŞİRKETLERİ DE TRUMP'I GALİP GÖRÜYOR

Bahis şirketlerinin adayların kazanma olasılığına yönelik tahminlerine de yer veren RCP platformuna göre, bu tahminlerin ortalaması Trump'ı başkanlık yarışını kazanmaya daha yakın olduğunu gösteriyor. Polymarket, Smarket, Points Bet, Bwin, Bovada, Betsson ve Betfair adlı 7 ayrı şirketin verilerini paylaşan RCP, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 56,3, Harris'in ise yüzde 42,6 olarak tahmin ediyor. Bu bahis şirketlerinin tamamı, Trump'ın kazanma şansını yüzde 55 veya üzeri olarak görüyor.

Kaynak: AA