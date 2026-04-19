ABD'de Silahlı Saldırı Dehşeti: 8 Çocuk Öldürüldü

ABD’nin Louisiana eyaletinde 3 farklı eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti. Saldırganın da 'etkisiz hale getirildiği' açıklandı.

ABD’nin Louisiana eyaletinde yer alan Shreveport kenti, korkunç bir saldırıyla sarsıldı. Shreveport Polis Departmanı Sözcüsü Christopher Bordelon yaptığı açıklamada, yerel saatle 06.00'da aile içi şiddet ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, ekiplerin 3 evi kapsayan geniş çaplı bir suç mahalli ile karşılaştıklarının aktardı.

10 ÇOCUK VURULDU

Bordelon, saldırılarda yaşları 1 ila 14 arasında değişen 10 çocuğun vurulduğunu, 8’inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bordelon, saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra bir aracı gasbettiğini ve polis ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandığını ifade ederek, saldırganın kovalamaca sırasında polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bordelon, 3 eve de ateş açan kişinin aynı saldırgan olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, çocukların bir kısmının saldırganın torunları olduğunu aktardı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trump'tan Anlaşma Çıkışı: Ya Kolay Yoldan Ya Zor Yoldan 'Ya Kolay Yoldan Ya Zor Yoldan'
İran'dan Flaş Karar: Müzakerelerin İkinci Turuna Katılmayacak Tahran Yönetimi, Müzakerelerin İkinci Turuna Katılmayacak
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
'Kredi Kartı Limitlerini Düşürme Kararında Geri Adım' İddiası! BDDK'dan Açıklama Geldi Kredi Kartı Limitlerinde Flaş Gelişme
Gülistan Doku Dosyasında Şok Rapor Ortaya Çıktı: 'Gömülen Ceset 1-2 Yıl Sonra...' Gülistan Doku Dosyasında Şok Rapor Ortaya Çıktı
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in İfadesi Ortay Çıktı Mustafa Türkay Sonel'in İfadesi Ortay Çıktı
Altının Kaderi Baştan Yazılacak: Bankalar Tahminlerini Güncelledi Altının Kaderi Baştan Yazılacak
Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı Fenerbahçe'de Rize Maçının Faturası O İsme Çıktı