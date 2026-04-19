İran'dan Flaş Karar: Müzakerelerin İkinci Turuna Katılmayacak

İran basını, İran hükümetinin ABD'nin sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini aktardı.

ABD ile İran arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. İran basını, İran hükümetinin ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini aktardı. Habere göre İran hükümetinin söz konusu kararı, ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri, sürekli değişen tutumu ve deniz ablukası nedeniyle aldı.

TEMEL ÇIKMAZLARDAN BİRİ DE ABLUKA

İran basını, daha önce yayınladığı haberlerde İran hükümetinin Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukası nedeniyle Pakistan’a bir müzakere heyeti gönderme konusunda herhangi bir karar almadığını öne sürmüş, "İran heyeti, Trump'ın İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası yürürlükte olduğu sürece müzakere yapılmayacağını vurguladı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

