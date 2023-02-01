ABD'de polis reformu çağrıları artıyor

ABD'deki Müslüman örgütlerin en büyük çatı kuruluşlarından ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO), 7 Ocak'ta Tennessee'de Tyre Nichols'ın polisler tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybetmesi üzerine polis reformu çağrısı yaptı.

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ABD'de polis reformu çağrıları artıyor

USCMO'nun yazılı açıklamasında, "USCMO, polisin 29 yaşındaki Tyre Nichols adlı başka bir siyahi Amerikalıyı öldürmesi üzerine yerel, eyalet ve federal düzeyde sistemik kolluk kuvveti reformu çağrısında bulunmaktadır." denildi.

Nichols'un, evinin yakınında ağır silahlı polislerce çevrilerek merhamet dilerken dövülerek öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Yine, bir grup azgın polis, trafik bahanesiyle durdurdukları bir adamı arabasından dışarı sürükleyerek acımasız şekilde vücuduna tekme ve yumruklar attı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, polisin ülkede özellikle siyahi Amerikalılara yönelik uzun ve ölümcül etkileşimine dikkat çekilerek, toplumun her kesiminin, eyalet ve federal düzeyde kolluk kuvvetlerini sınırlayarak katı yasal reformlar talep ettiğine vurgu yapıldı.

"Siyahilere yönelik yaygın saldırganlık ve insanlık dışı muamele kültürüne son verecek araçları oluşturmamız gerekiyor." denilen açıklamada, USCMO ve Amerikalı Müslümanların ülkede polis reformu konusundaki her tür çabayı desteklediği kaydedildi.

OLAY

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols’un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

​​​​​​​Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.

Kaynak: AA

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