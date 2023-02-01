NATO'da son durum: Türkiye Finlandiya'ya onay verebilir

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya giriş için başvurularının ardından gözler Türkiye’ye çevrildi.

FİNLANDİYA’NIN BAŞVURUSU ONAYLANABİLİR

İsveç’te Kuran-ı Kerim’in yakılmasının ardından, ülkenin NATO başvurusu askıya alınırken, Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Türkiye Mutabakat ve ortak başvuruya rağmen İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini ayrı ayrı onaylayabilir mi? Ankara’da ismini vermek istemeyen üst düzey kaynaklara göre, evet, bu mümkün. Kaynakların isimlerini saklı tutmalarının tek nedeni bu konuda kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verecek olması." ifadesini kullandı.

“AYRI HAREKET ETME KARARI ALABİLİRSE, GERİSİ GELİR”

Gazeteci Yetkin yazısında, yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:

"Bu çerçevede yüksek pozisyondaki bir yetkili YetkinReport’un sorusu üzerine şunları söyledi:

‘Parlamentoda ayrı ayrı oylanmaları mümkün. İki ayrı protokol var. İsveç için ayrı, Finlandiya için ayrı ek protokol imzalanmış. Onay yazısını Cumhurbaşkanlığı TBMM’ye gönderecek. Zamanlaması Finlandiya’ya bağlı. Birkaç adım attı gibi. Ayrı hareket etme kararı alabilirse, gerisi gelir.’

Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini İsveç’ten ayrı onaylaması özellikle ABD Kongresinde ‘Rusya’nın baskısıyla NATO genişlemesine karşı’ propagandasına karşı, ‘Sorunumuz kendi ulusal güvenliğimiz, terörizm, PKK ve FETÖ’ söylemine de zemin sağlayabilir.

Geçenlerde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye’nin F-16 alım talebiyle İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bir bağlantısı olmadığını söylemişti gerçi ama bu sadece yönetim açısından yapılmış bir beyan; asıl sorun Kongre’de.’ değerlendirmesini yaptı.”