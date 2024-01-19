İki öğrenciyi öldüren 19 yaşındaki sanığa 65 yıl hapis cezası

ABD'nin Iowa eyaletinin Des Moines kentinde iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdan sorumlu tutulan 19 yaşındaki genç, 65 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki öğrenciyi öldüren 19 yaşındaki sanığa 65 yıl hapis cezası

ABD'de mahkeme, iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdan sorumlu Preston Walls'u "ikinci derece cinayet", "kasten öldürme" ve "ağır yaralama" suçlarından mahkum etti.

"Starts Right Here" adlı okulda 23 Ocak 2023'te 16 yaşındaki Rashad Carr ile 18 yaşındaki Gionni Dameron'u öldürmekle, okul müdürünü yaralamakla suçlanan ve suçunu itiraf eden Walls, 65 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Walls'un tahliye şartlarının oluşabilmesi için cezasının en az 40 yılını çekmesi, ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 150 bin dolar tazminat ödemesi gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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