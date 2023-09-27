28 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı, serbest bırakıldı

ABD'de adam kaçırma, soygun ve tecavüzle suçlanan Gerardo Cabanillas'ın, 28 yıl sonra masum olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakılmasına karar verildi.

28 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı, serbest bırakıldı

ABD'nin Los Angeles şehrinde, 1995 yılında park halindeki bir araçta oturan çifte saldırı düzenlemek ve araçtaki kadına tecavüz etmekle suçlanan Gerardo Cabanillas'ın masumiyeti, DNA testi sonrası anlaşıldı.

Olayı yeniden inceleyen savcılık, cinsel saldırıya ilişkin DNA kanıtlarından yola çıkarak tecavüzün iki farklı saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. 28 yıl hapiste kalan Cabanillas'ın masum olduğuna hükmeden yargıç, mahkumiyet kararını geri alarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Cabanillas'ı temsil eden ve suçsuz olduğuna inanılan mahkumlara ücretsiz yasal destek sağlayan California Masumiyet Projesi yetkilileri de DNA testinin sonuçlarına göre, Cabanillas'ın saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri olmadığını belirtti.

Yetkililer, bir kişinin suça ilişkin itirafta bulunmasına rağmen olayla ilgili bu zamana kadar Cabanillas'tan başka birinin tutuklanmadığını aktardı.

Bölge savcısı George Gascon, Cabanillas'dan "Adaletin yanlış tecelli etmesi ve hukuk sistemimizin başarısızlığı nedeniyle en derin üzüntülerimi iletiyorum" ifadeleriyle özür diledi.

CABANILLAS SUÇU ÜSTLENMİŞTİ

Olayın ardından saldırıya uğrayan iki kişi, Cabanillas'ın fotoğrafını teşhis etmelerine karşın, daha sonra emin olamadıklarını ve kimlik tespiti için baskı gördüklerini ifade etmişti.

Cabanillas ise çifte saldırı düzenleyen iki silahlı kişiden biri olduğunu itiraf ederek suçu üstlenmişti.

Kaynak: AA

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