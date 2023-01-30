ABD ve İngiltere'den İstanbul için terör saldırısı uyarısı

GERÇEK GÜNDEM - Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu, konsoloslukta ve bağlı kurumlarda çalışanlara gönderilen mesajda terör saldırısı uyarısı yapıldı.

Gerçek Gündem'in ulaştığı kurum içi yazışmada, "Güvenlik durumundaki bir değişiklik nedeniyle, personelin mümkünse 30 Ocak'ta evden çalışmasını öneriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mesajda ayrıca, durum ayrıntılı olarak incelendikten sonra çalışanların gün içerisinde yeniden bilgilendirileceği ifade edildi.

ABD'DEN BEYOĞLU VURGULU UYARI

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması sonrası 'Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı' yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi.

Uyarıda, Beyoğlu bölgesinin özellikle vurgulanması dikkati çekti.

ABD Büyükelçiliği’nin sayfasında yer alan uyarıda, ABD vatandaşlarının Avrupa’da yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine yönelik olası bir karşılık saldırısına karşı kiliseler, sinagoglar, diplomatik misyonlar ve batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölgelere karşı dikkatli olmasını istedi.

Uyarıda, şu ifadeler yer aldı:

“ABD hükümeti, İstanbul'da veya batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde, kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa'daki Kur'an yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir.”

Uyarıda, ABD vatandaşlarından batılı turistlerin sık ziyaret ettiği bölgelere karşı alarm halinde olmaları, kalabalıklardan kaçınmaları, düşük bir profil sergilemeleri, çevrelerinde olanlara karşı dikkat halinde olmaları, yerel medyayı takip etmeleri istendi.

Daha önce İsveç'te gerçekleşen Kur'an yakma eylemi nedeniyle Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yayınlamış ve vatandaşlarına dikkatli olma çağrısı yapmıştı.

Seyahat uyarılarının üzerine dün Dışişleri Bakanlığı da 'misilleme' yaparak Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yönelik seyahat uyarısı yayınlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem