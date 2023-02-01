ABD Temsilciler Meclisi'nde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisinde, Kovid-19 salgını üzerine ilan edilen "ulusal acil durumun" derhal sona ermesini öngören "Salgın Bitti" başlıklı yasa tasarısı kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde "Salgın Bitti" yasa tasarısı kabul edildi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Donald Trump'un başkan olduğu 2020 yılında ilan edilen "halk sağlığıacil durumu" halinin derhal sona erdirilmesini öngören yasa tasarısını oyladı.

"Salgın Bitti" başlığını taşıyan yasa tasarısı, 210 "hayır" oyuna karşın 220 "evet" oyu ile kabul edildi.

Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl "Kovid-19 salgını bitti." açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" halinin "sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için" 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.

Söz konusu tasarının Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi beklenmiyor. Ancak Senato'dan da geçerse Biden, tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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