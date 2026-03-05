ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli Mevkidaşı Katz İle Görüştü: 'Sonuna Kadar Devam Edin, Yanınızdayız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Katz, İran saldırılarında hayatını kaybeden altı ABD askeri için başsağlığı dileklerini iletti. Katz görüşmede, “İsrail'in bölgedeki ABD birliklerinin güvenliğini korumaya yardımcı olmak için her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini” ifade etti.

TRUMP VE NETANYAHU İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Açıklamada, Katz’ın ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail’e verdiği destek nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Katz, İsrail'e verdiği büyük destek için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti ve Başkan Trump ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki İran'a karşı işbirliğinin bölgesel ve küresel tarihi değiştirdiğini belirtti.”

“ORDULAR ARASINDA EMSALSİZ İŞ BİRLİĞİ”

Katz ayrıca Hegseth’e, İsrail’e verilen askeri destek için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'e verdiği büyük destek ve İsrail vatandaşlarını, İran füze tehdidine karşı savunmada sağladığı kapsamlı yardım için teşekkür etti ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak için ordular arasındaki yakın ve emsalsiz işbirliğine dikkat çekti.”

HEGSETH: SONUNA KADAR DEVAM EDİN

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Hegseth de görüşmede İsrail ordusunu övdü.

Hegseth’in, “ordular arasındaki eşi benzeri görülmemiş iş birliğini ve IDF'nin yeteneklerini övdüğü” ve Katz’a “Sonuna kadar devam edin, yanınızdayız” dediği aktarıldı.

'HENÜZ YENİ BAŞLIYORUZ'

Hegseth dün Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında "Daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları yolda. Henüz yeni başlıyoruz. Bir haftadan kısa bir süre içinde, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti, İran semalarında tam kontrol ve tartışmasız hava üstünlüğü sağlayacak" demişti.

Hegseth, "Bir haftadan kısa bir süre içinde, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti, İran semalarında tam kontrol ve tartışmasız hava üstünlüğü sağlayacak. Bunun anlamı şudur; gece gündüz, durmaksızın uçacağız. Füzeleri ve savunma sistemlerini tespit edip hedefleyerek imha edeceğiz. Liderlerini ve askeri komutanlarını da bulup etkisiz hale getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın bu konuda hiçbir şey yapamayacağını ve "gökyüzünden İran'a ölüm ve yıkım yağdıracaklarını" söyleyen Hegseth, "Bunun asla bir adil dövüş olması amaçlanmamıştı. Onları yerdeyken yumrukluyoruz. Olması gereken de tam olarak budur" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi