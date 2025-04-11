ABD Kongre Üyelerini Taşıyan Uçak, Başka Uçakla Çarpıştı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün öğle saatlerinde Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’nda iki ‘American Eagle’ uçağının pistte çarpıştığını duyurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

FAA ve American Airlines tarafından yapılan açıklamaya göre, PSA Airlines tarafından işletilen 'American Eagle' uçağının kanat ucu, hızlanma pistinde Republic Airways tarafından işletilen bir diğer 'American Eagle' uçağına çarptı. Çarpışmanın ardından her iki uçak da kapılara geri döndü ve teknik incelemeye alındı. American Airlines, Kongre üyelerinin başka uçaklarla seyahatlerine devam edeceğini duyurdu.

'HERKES İYİ'

Kongre üyelerinden Nick LaLota, olayı sosyal medya hesabından "Kongre'de görev yapmak, hayat boyu bir kez yaşanacak deneyimlerle geldi... Tıpkı az önce DCA pistinde dururken başka bir uçağın bizim kanata çarpması gibi. Kapıya geri dönüyoruz ama herkesin iyi olmasından mutluyuz" sözleriyle paylaştı.

Metropolitan Washington Havaalanları Otoritesi, olayın havaalanı operasyonlarını etkilemediğini belirtirken, ABD Federal Havacılık İdaresi kazanın araştırılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA