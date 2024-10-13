ABD: İsrail'in UNIFIL'e Saldırılarından Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Austin'in, İsrail'in Lübnan'daki BM Lübnan Geçici Barış Gücü askerlerine ateş açtığına dair raporlar ve iki Lübnanlı askerin öldüğüne ilişkin haberlerden duyduğu "derin endişeyi" dile getirdiği bildirildi.

Austin'in UNIFIL güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, "Lübnan'daki askeri operasyonlardan mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir sürece geçilmesi ihtiyacının pekiştiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Austin'in Gazze'deki acil duruma ve esirlerin en kısa sürede ailelerine teslim edilmesi gerektiğine değindiği belirtilerek, "Bakan, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz, kalıcı ve sağlam bağlılığını bir kez daha teyit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Austin, Gallant ile telefon görüşmesine ilişkin 11 Ekim'de X hesabından yaptığı açıklamada, "UNIFIL güçlerinin güvenliğini sağlamaları ve askeri operasyonlardan mümkün olduğunda diplomatik bir sürece geçiş çabalarının koordinasyonu konusunda (İsrail'i) teşvik ettim." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA