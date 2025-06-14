ABD-İran Nükleer Müzakereleri Gerçekleşmeyecek

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ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen nükleer konulu müzakereler, İsrail’in saldırılarının ardından sekteye uğradı. Müzakerelerin altıncı turunun, İsrail ile İran arasında çıkan savaş ortamı nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Pazar günü Umman’ın Maskat kentinde yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ediyor."

İRAN İLE ABD NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

Kaynak: AA