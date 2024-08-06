ABD Başkanı Biden'dan Mısır ve Katar'a Gazze Telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail'in 305 gündür saldırdığı Gazze Şeridi’nde ateşkes ele alındı.

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ABD Başkanı Biden'dan Mısır ve Katar'a Gazze Telefonu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 305 gündür devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, görüşmelerde Gazze Şeridi’nde acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

Ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerde yaptıkları arabuluculuk için Biden’ın Al Thani ve es-Sisi’ye teşekkür ettiği aktarılan açıklamalarda, liderlerin ateşkes anlaşmasına dair sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının aciliyeti konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı. Açıklamalarda, liderlerin ve ekiplerinin önümüzdeki günlerde yakın koordinasyon içinde kalma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile GörüştüDünya

Kaynak: İHA

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