61 yıl sonra ilk: Japonya'da 900 işçi greve gitti, 'o kadar ilgimi çekti ki, görmek için iki saat yol gittim'

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan bir mağazada çalışan işçiler, şirketin satışına ilişkin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından greve gitti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Seibu isimli mağazanın yaklaşık 900 çalışanı, Japon perakende devi Seven & i'nin bir birimi olan Sogo & Seibu'nun ABD merkezli Fortress Investment Group'a satışını protesto etti. İşçiler, elektronik şirketi Yodobashi Holdings'in mağazanın yarısını devralmasının ardından, iş güvencesi talep ettiklerini bildirdi.

RAKİP MAĞAZALARIN İŞÇİLERİNDEN DESTEK

Grev, Sogo & Seibu yönetimi ile işçi sendikası arasında aylarca süren müzakerelerin ardından geldi. Sogo & Seibu çalışanları, Takashimaya ve Isetan Mitsukoshi gibi rakip mağazalardan işçi gruplarının desteğini aldı. Satış anlaşmasının yarın tamamlanacağını açıklayan Seven & i, Sogo & Seibu'nun satış değerini başlangıçta kararlaştırılan 250 milyar yenden 30 milyar yen'e (yaklaşık 5 milyar 500 milyon TL) düşürdüğünü bildirdi.

Sendika lideri Yasuhiro Teraoka, satışın açıklanmasının ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Sonucu değiştiremediğimiz için üzgünüm ama aynı zamanda işimizin zor durumda olduğu da bir gerçek" dedi. Teraoka, şöyle devam etti: "Belki de şu ana kadar sesimizi yükseltmemiş olmamız bizim başarısızlığımızdı ama inanıyorum ki bu kadar çok insanın söylediklerimizi görmesi ve duyması, bunu önemli hale getirdi."

'YALNIZCA DERS KİTAPLARINDA GÖRDÜĞÜM BİR ŞEYDİ'

Ikebukuro bölgesinde düzenlenen grevin 1962 yılından bu yana bir ilk olduğuna dikkat çeken AFP, eylemin canlı yayınlandığını aktardı. AFP'ye konuşan 68 yaşındaki Susumu Aso, "O kadar ilgimi çekti ki görmek için iki saatlik bir tren yolculuğu yaptım. Ülke çapında büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum" dedi.

Yoldan geçen bir genç ise "Grev, yalnızca ders kitaplarında gördüğüm bir şeydi" ifadelerini kullandı.