'3 euroya ev alma' kampanyası geri döndü: İşte şartları...

İtalya'da terk edilen köyleri hayata döndürmek ve kullanılmayan evlerin viran hale gelmesini önlemeyi amaçlayan "ucuz ev" projesi geri döndü.

2019 yılında İtalya'nın güneyindeki Sicilya köylerindeki evlerin 1 euro gibi düşük fiyatlardan satılması ile viral hale gelen uygulama bazı yerlerde başarısızlığa uğrasa da, Sambuca'da taleplere yetişilemiyor.

Sicilya'daki "ucuz evler," Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Orta Doğu'ya kadar alıcı bulurken, satışlar yerel ekonomiye yaklaşık 20 milyon euro kazandırdı.

Sicilya'da 2019 ve 2021'deki satış başarısının ardından giderek popülerleşen uygulama bir kez daha hayata geçiriliyor. Ancak geçen sefer olduğu gibi, alıcıların dikkat etmesi gereken şartlar var - ayrıca fiyatlar da bir miktar arttı.

Bu kez 10 ev 3 euroluk başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.

Kentin eski Saracen bölgesinde yer alan evlerin yapısal olarak önceki planlar kapsamında satılanlar kadar sağlam oldukları belirtiliyor.

1969'daki bir depremin ardından terk edilen evler yerel yönetimlere ait olduğundan satış süreci, belediyelerin alıcılar ve özel mülk sahipleri arasında irtibat kurmak zorunda olduğu yerlere kıyasla daha sorunsuz işliyor.

Satışa sunulan evler, iki ila üç yatak odalı olurken, 80 metre kareden büyük değil. Binalar iki ya da üç katlı ve bazılarının terasları var.

Peki, işin püf noktası ne?

Evler açık artırma yoluyla en yüksek teklifi verene satılıyor, bu nedenle satın alma fiyatı sembolik miktar olan 3 eurodan çok daha yüksek olacağı öngörülüyor. Daha önceki açık artırmada evlerin çoğu 5.000 ila 10.000 euro arasında fiyatlardan satıldı.

Satışa sunulan evlerden birkaçı, güzel limon ağaçları ve parlak majolika karo zeminli iç avlulara sahip. Ancak evlerin çoğu oturuma hemen başlanamayacak kadar kötü durumda. Önceki ucuz evlerde olduğu gibi, alıcıların kapsamlı onarım işlerini üstlenmesi gerekecek.

Yeni sahiplerin, temel bir restorasyon için en az 30.000 euro, tam teşekküllü bir yenileme için ise 200.000 euronun üzerinde bir ödeme yapmaya hazır olması gerekiyor.

Yenileme çalışmaları satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde tamamlanmalı, aksi takdirde alıcılar teklif verme sürecinde gerekli olan 5.000 euroluk depozitolarını kaybediyor.

İlgilenen başvuru sahipleri, belediye meclisinin web sitesinde İngilizce bilgi ve mevcut mülklerin fotoğraflarının yanı sıra başvuru formlarını da bulabilirler.

1 euroluk evler İtalya'nın küçük kasabalarını nasıl değiştirdi?

Sambuca'nın "bir espresso fiyatına evleri" yerel inşaatçılar, mimarlar ve tasarımcılar için önemli sözleşmelerle çok ihtiyaç duyulan geliri getirdi. Ayrıca yeni turistik konaklama yerleri ve dükkanların açılmasını sağladı. Dijital göçebelerikasabada kalmaya teşvik etmek için artık uzaktan çalışma alanları da mevcut.

Program kasabanın demografik yapısını da değiştirdi. Özellikle ABD'den gelen alıcılar arasında popüler oldu ve geniş göçmen topluluğu nedeniyle kasabaya "Küçük Amerika" adı verildi.

Girişim, Sambuca'yı yeniden canlandırmış olsa da yerel halkla çevrili sürükleyici bir İtalya deneyimi arayanlar için başka yerlere bakmak iyi bir fikir olabilir.