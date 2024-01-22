2 yaşındaki çocuk babasının cesedinin yanında açlıktan öldü

İngiltere'nin Lincolnshire eyaletindeki bir sahil kasabası olan Skegness'te, 60 yaşındaki babası Kenneth'in cesedinin yanında bulunan 2 yaşındaki Bronson Battersby'nin ölümü infial yarattı. 2 yaşındaki Bronson Battersby'nin 'açlık ve susuzluk' nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İHMAL OLASILIĞI ARAŞTIRILIYOR

Lincolnshire polis şefi Marc Jones, 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 'spekülasyonda bulunmanın bir yararı olmadığını' dile getirdi. Sosyal hizmetlerin müdahalesine ilişkin bir soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Jones, Bronson ve babasının ölümünde 'ihmal' olasılığının da araştırıldığını dile getirdi. "Bu tür trajik olayların kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyor" diyen Jones, "Spekülasyonun bu noktada faydası yok" ifadelerini kullandı.

Çocuğun annesi Sarah Bessie, Lincolnshire İlçesindeki sosyal hizmetleri suçlayarak oğlunun açlıktan öldüğünü söylemişti.

GÜNLER SONRA EVE GİRDİLER

İl meclisi sözcüsü, sosyal hizmet görevlisinin Bay Battersby ile 27 Aralık'ta iletişime geçtiğini ve 2 Ocak'ta bir ziyaret ayarladığını doğrulamıştı. Görevliler kapıyı çaldıklarında yanıt alamamıştı. Haber verilmeden 4 Ocak'ta yapılan ikinci bir ziyaretin de cevapsız kalmasının ardından Lincolnshire Polisi ile tekrar temasa geçildiği belirtildi. Günler sonra 9 Ocak'ta, sosyal hizmet görevlisi, baba Battersby ve oğlunun ölü bulunduğu eve girebildi.