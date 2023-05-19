12 yıl sonra Esad Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu: Arap ülkelerinin iç işlerini kendilerinin yeniden düzenlemesi için tarihi fırsat

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen 32. Arap Birliği zirvesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2010'dan beri ilk kez katılımı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'onur konuğu' olarak ağırlanmasıyla başladı.

Zirveye gelen diğer liderler gibi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da girişte karşılayıp öpüşüp tokalaşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Arap Birliği Dönem Başkanlığını Cezayir'den devralmasının ardından, 'Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını, bunun Suriye'deki krizi sona erdirmenin yolunu açmasını umduğunu' dile getirdi.

ZELENSKİY ONUR KONUĞU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i 'onur konuğu' olarak ağırladıklarına dikkat çeken MbS, 'Suudi krallığının Ukrayna'da çözüm için uluslararası çabaları desteklediğini ve Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu' yineleyerek ekledi:

"Ukrayna'daki çatışmanın barışçı şekilde çözülmesi çok önemli."

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye hitabında "Umarım bu, aramızda dayanışma, bölgemizde barış, savaş ve yıkım yerine kalkınma ve refah için Arap eyleminin yeni bir aşamasının başlangıcı olur" temennisinde bulundu.

Esad, zirvenin, 'Arap ülkelerinin dış müdahalelere karşı koyarak iç işlerini kendilerinin yeniden düzenlemesi için tarihi fırsat' sunduğuna dikkat çekerek şu mesajları verdi:

"Bugün ilkelerden, ahlaktan, dostlardan ve ortaklardan yoksun Batı hegemonyasının bir sonucu olarak, çok kutuplu bir dünyada kendini gösteren uluslararası durumu değiştirme fırsatıyla karşı karşıyayız. Bugün şekillenmekte olan bu dünyanın aktif bir parçası olmak için, zirve öncesinde yaşanan uzlaşmalardan bugüne kadar gelen olumlu havaya yatırım yaparak, en az dış müdahaleyle işlerimizi yeniden düzenlemek için tarihi fırsatı kaçırmayalım."

"ARAPLARIN KALBİ SURİYE'DİR"

"Libya’dan Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a, oradan da farklı coğrafyalara dek her gün bizi ilgilendiren meselelere gelince, semptomları tedavi ederek hastalıkları tedavi edemeyiz. Tüm bu sorunlar, daha önce ele alınmamış daha büyük başlıkların sonuçlarıdır. Bazıları hakkında konuşmaya gelince, son 10 yılda Arap sahnesinde ortaya çıkan çatlakları ele almak gerekiyor. Ve Birlik'in yaraları saran değil, yaraları iyileştiren rolünü yeniden kazanması ve en önemlisi de iç meseleleri halkına bırakması lazım. Ülkeler kendi işlerini kendileri yönetebiliyor ve bize düşen, sadece onların ülkelerine dış müdahaleyi engellemek ve talep edildiğinde onlara özel olarak yardımcı olmak."

Suudi Kralı Seman'a 'oynadığı büyük rol ve uzlaşma yolunda gösterdiği yoğun çabalar için', zirveye katılan heyetlerin başkanlarına 'Suriye’ye olan derin sevgilerini ifade ettikleri için' teşekkür eden Esad, "Araplığın kalbi Suriye’dir ve Suriye Araplığın kalbindedir" dedi.