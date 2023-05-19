Beşar Esad, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi’nde

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen Arap Birliği Zirvesi’ne 12 yıl sonra ilk kez katıldı.

Son Güncelleme:
Beşar Esad, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi’nde

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 32. Arap Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gelmişti.

Esad, bugün ise bu yıl 32’incisi düzenlenen Arap Birliği Zirvesi’ne katılıyor. 12 yıl sonra ilk kez Arap Birliği Zirvesi’ne katılan Esad’ı zirve öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Veliaht Prens ile tokalaşarak basına kısa poz veren Esad, daha toplantının yapılacağı salona geçti. Liderlerin gelişinin ardından toplantıya geçildi. Esad’ın bugün zirvede konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Esad’ın Arap Birliği’ne yeniden katılması Suriye’nin birlikten uzak tutulmasının sona erdiğini gösteriyor.

ÇOK SAYIDA SURİYELİ EŞLİK EDİYOR

Dün akşam saatlerinde Cidde’ye gelen Esad, Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Sultan ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit tarafından karşılanmıştı. Esad’a çok sayıda Suriyeli yetkili eşlik ediyor.

SURİYE'NİN ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

Suriye’nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlediği toplantıda Suriye’nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs’ta Esad’ı zirveye davet etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Suriye Beşar Esad
Son Güncelleme:
Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere soruşturma Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere soruşturma
ABD'de 89 yaşındaki senatörün ağır hastalığına rağmen görevi bırakmaması tartışılıyor ABD, o senatörü tartışıyor; 89 yaşında ve koltuğu bırakmıyor
Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin
Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu
Oy ve Ötesi tek tek paylaştı: Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu! Oy ve Ötesi tek tek paylaştı: Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu!