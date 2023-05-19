Beşar Esad, 12 yıl sonra Arap Birliği Zirvesi’nde

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 32. Arap Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gelmişti.

Esad, bugün ise bu yıl 32’incisi düzenlenen Arap Birliği Zirvesi’ne katılıyor. 12 yıl sonra ilk kez Arap Birliği Zirvesi’ne katılan Esad’ı zirve öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Veliaht Prens ile tokalaşarak basına kısa poz veren Esad, daha toplantının yapılacağı salona geçti. Liderlerin gelişinin ardından toplantıya geçildi. Esad’ın bugün zirvede konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Esad’ın Arap Birliği’ne yeniden katılması Suriye’nin birlikten uzak tutulmasının sona erdiğini gösteriyor.

ÇOK SAYIDA SURİYELİ EŞLİK EDİYOR

Dün akşam saatlerinde Cidde’ye gelen Esad, Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Sultan ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit tarafından karşılanmıştı. Esad’a çok sayıda Suriyeli yetkili eşlik ediyor.

SURİYE'NİN ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

Suriye’nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanlarının 7 Mayıs'ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlediği toplantıda Suriye’nin birliğe dönmesi yönünde aldıkları kararın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, 10 Mayıs’ta Esad’ı zirveye davet etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem