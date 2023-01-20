Yalova’da su tasarrufu çağrısı: Baraj kuruma noktasına geldi!

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda yüzde 15’lere düşen su seviyesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Yalova’da su tasarrufu çağrısı: Baraj kuruma noktasına geldi!

Başkan Vekili Tutuk, su seviyesi kritik eşiklere gelen Gökçe Barajı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

36 milyon metreküplük barajda 3 milyon 500 bin metreküp suyun kaldığını anlatan Tutuk, “Barajımızın yüzde 85’i tükendi. Barajda doluluk oranı yüzde 15. Barajımıza Selimandıra ve Kurtköy gelen 2-3 dereden su takviyesi yapıyoruz. Hiç yağmur yağmasa dahi şu andaki suyumuz ilimizin ihtiyacına 2 ay yeter. 2 ay yeter deyip tasarrufu elden bırakmayacağız. 12 ay yapmamız gereken tasarrufu bu aylarda yağışın olmaması biraz daha artırmak zorundayız. Toplum bilincini oluşturmak zorundayız” dedi.

"CİDDİ TASARRUF TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Barajın Yalova’ya günlük 80 bin metreküp su sağladığını anlatan Tutuk, “Ocak ayının sonlarına geliyoruz. Şubat ayı sonunda hala kar ve yağmur yağmazsa çok ciddi tasarruf tedbirlerini Yalova Belediyesi olarak olacağız. Şubatın sonuna kadar hala Yalova’da kar ve yağmur yağmazsa mart ayında su kesintilerine başlayabiliriz” ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dünyada son 8 yılda kaydedilen en sıcak yıllar yaşandı Çevre 14 Ocak 2023 11:50
'Türkiye’de en az 60 milyon kişi kirli hava soluyor' Çevre 12 Ocak 2023 11:31
İSKİ'den 'İstanbul'un su rezervi' iddialarına yanıt Çevre 10 Ocak 2023 12:39
Cengiz İnşaat, ruhsatları iptal eden Bodrum Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak Çevre 09 Ocak 2023 22:46
ÇOK OKUNANLAR
Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor! Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor!
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları
Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti
Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat