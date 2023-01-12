'Türkiye’de en az 60 milyon kişi kirli hava soluyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'deki Hava Kalitesi Değerleri İzleme Sistemi verileri hakkında açıklama yaptı.

CHP'li Gürsel Tekin, “Türkiye`de birkaç il dışında, bütün ülke kirli hava soluyor. Ülkemizde yılda 50 bin kişi hava kirliliğinden kaynaklı ölüyor: Hava kirliliği Türkiye'de trafik canavarından 10 kat daha fazla insan öldürüyor” dedi.

01-11 Ocak 2023 tarihleri arasındaki Hava Kalitesi Değerleri İzleme Sistemi verilerini incelediğini kaydeden Tekin, “özellikle Osmaniye, Iğdır, Bolu, Kahramanmaraş, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Sakarya, İzmir, Kocaeli, Hatay, Amasya, Gaziantep, Ankara, Trabzon, Hakkâri, Çorum, Düzce, Konya, Adana, Diyarbakır, Sivas, Kayseri başta olmak üzere tüm ülkede hava kirliliği özellikle gece saatlerinde ‘tehlikeli’ (en üst kirlilik seviyesi) sınıfına yükselmekte. 2023’nin ilk günlerinde Türkiye’nin çok sayıda şehirlerinde partikül maddeden kaynaklanan hava kirliliği 35 günü aştı ve insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Bu bölgeler acilen koruma bölgesi ilan edilmeli ve alarm durumuna geçilmeli.” Diye konuştu

Türkiye’de durum acil boyutları çoktan geçti diyen Tekin, “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bir bölgede bir yıl içerisinde yapılan hava kalitesi ölçümlerinde temel kirletici olan PM10 limitlerinin 35 günü aşmaması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 yılında güncellediği hava kalitesi kılavuzunda ise kirli gün sayısı partikül madde 10 için 3-4 gün ile sınırlı olmalı. 2022’den 2023’e geçtiğimiz şu günlerde, Türkiye’de çok sayıda şehirde PM10 limit aşımının 35 günü geçtiği görülüyor.” Dedi

Türkiye’nin neredeyse tamamında hava kirliliği problemi yaşandığına dikkat çeken Tekin,” Türkiye’de en az 60 milyon vatandaşımız kirli hava solumaktadır. Yani yılın 3'te 2'sinde kirli havaya maruz kalmaktadır. Bu ciddi bir halk sağlığı problemidir" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Tehlikenin boyutu kaygı vericidir! Halkımızın zehirlenmesine göz yumulmamalı ve acil önlem alınmalıdır.” şeklinde konuştu.