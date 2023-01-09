Cengiz İnşaat, ruhsatları iptal eden Bodrum Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Cengiz İnşaat, Bodrum'daki Gölköy Mahallesi Gökburun mevkiinde yapmayı planlandığı turistik tesise verilen 60 yapı ruhsatının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Esma Turan'ın haberine göre, Şirketten akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada Bodrum Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

'BU KARAR, HUKUK DIŞI, KEYFİ VE SİYASİDİR'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bodrum Belediyesi'nin geçmişte idari davalarda verilen bazı mahkeme kararlarını gerekçe göstererek şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkının sona erdiğini tespit etme yetkisi yoktur. Bu konu yalnızca adli yargı mercilerinin yetkisinde olup bahsi geçen idari yargı kararlarının, parselin son sahibi olan şirketimizin mülkiyet hakkını hukuken etkilemesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle Bodrum Belediye Başkanı, aldığı bu karar ile mevzuata açıkça aykırı davranmış olup bu hukuka aykırı işleme karşı derhâl yasal yollara başvurulacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”

CENNET KOY'DA 678 BİN METREKARE İNŞAAT

Bodrum’un Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik arazide yer alan turistik tesise, villa, rezidans ve marina inşaatına başlanacağının ortaya çıkması tepkilere neden olmuş ve bölge halkı eylemler yapmıştı. Projeye 7 Aralık’ta ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesinin ardından Bodrum Belediyesi’nce 12 Aralık’ta inşaat ruhsatı verildi. Cengiz İnşaat'a verilen ruhsat, 2023 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısında da tartışmalara neden olunca belediye 60 adet yapı ruhsatını iptal etti.