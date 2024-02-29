WEF’in araştırmasına katılanların %70’i iklim krizi için önlemleri yetersiz buluyor

İklim değişikliğinin etkisinin her geçen gün artmasıyla birlikte bu durumla mücadele etmeyen küresel ekonomiler birçok açıdan zarar görmeye devam ediyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Küresel Riskler Raporu’na göre iklim krizi birçok açıdan, dünyanın karşı karşıya olduğu tehditlerin başında yer alıyor. Ancak araştırmaya katılanların %70’i iklim değişikliğini önlemeye yönelik mevcut uygulamaları etkisiz olarak değerlendiriyor. İklim değişikliğinden kaynaklanan fiziksel risklerin artması, insan sağlığı başta olmak üzere çevre ve ekonomide birçok zarara sebep olurken, iş dünyasının bu krizle mücadele etmek için 2024’te sürdürülebilirlik odağında yeni bir değer zinciri yaratması gerektiğine dikkat çekiliyor.



%0 atık ürün, %0 atık su ilkesiyle üretim yapan Seramiksan, iklim krizi konusundaki farkındalığın artırılması hedefiyle “İyi Yaşam Sohbetleri” temasıyla mimarlarla bir araya gelerek iyi yaşam, sürdürülebilirlik ve su tüketimi konularında röportajlar gerçekleştirdi. Seramiksan’ın sosyal medya kanalından yayımlanan röportajlar U Design Mimarlık Kurucusu Mimar Umut Uzuner, Habif Mimarlık Kurucusu Mimar Hakan Habif, Erhan Sağır Design Kurucusu İç Mimar Erhan Sağır ve Gizea Mimarlık Kurucusu Mimar Gizem Magan’ın kendi mimarlık ofislerinde gerçekleştirildi.



“Sürdürülebilirlik politikalarını temel ilkemiz kabul ediyoruz”



Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Üstoğlu Helvacıoğlu, projeye dair şu değerlendirmede bulundu: “İklim değişikliğinin etkileri artık dar kapsamlı çalışmaların yetersiz kaldığını gösteriyor. Şirketlerin küresel değer zincirinin halkalarını domine edecek uygulamalar ortaya koymasını zorunlu kılıyor. Sürdürülebilir üretim biçimini temel prensiplerinden biri olarak kabul eden Seramiksan olarak, kendi sektörümüze örnek teşkil etmekle kalmıyor, farklı endüstriler çapında ve tüketiciler nezdinde farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda değerli mimarlarla gerçekleştirdiğimiz İyi Yaşam Sohbetleri’ni de yıl boyunca sürdüreceğiz.”