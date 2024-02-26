Kapatıldığı duyurulan siyanürlü maden faaliyetlerine devam ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 yılı aşkın bir süredir siyanür ile altın ayrıştıran Altıntepe Maden A.Ş.'nin ÇED raporu süresinin dolduğu 2018 yılında faaliyetlerini sona erdirmesi gerekiyordu. Ancak şirket üretime raporsuz devam etti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da işletme ruhsatının 10 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Madenin işletme ruhsatı süresinin uzatılmasına itiraz eden Fatsa Doğa Çevre Derneği'nin talebi, 26 Ocak'ta kabul edildi. Mahkeme, şirketin sunduğu bilgilerdeki tutarsızlıklara işaret ederek ruhsatı iptal etti.

Ordu Valiliği, kararın ardından şirketin üretim faaliyetlerini durdurduğunu belirtirken, şirket yetkililerine yapılan bildirimde ise yeniden üretime başlanamayacağı belirtildi.

MADENDE İNCELEME BAŞLATILDI

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Atar, Derelerin Kardeşliği Platformu Fatsa Temsilcisi Osman Güvenalp, Ordu Valiliği’nin geçici olarak faaliyetlerini durdurduğu Altıntepe Madencilik A.Ş. işletmesinin maden sahasına giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından, faaliyetin durdurmuş olması gereken madende, faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

"ÇALIŞMALARA HALA DEVAM EDİLİYOR"

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, şunları söyledi:

"Mahkeme bir dava açılmış ruhsatın iptali ile ilgili kararı okuduk 'ikinci bir karara kadar' diyor. İşletmenin kapatılmasıyla ilgili bir karar bu, fakat bu karar şu demektir; diğer maden sahalarında olduğu gibi Bergama’da, Kütahya’da da olduğu gibi bu ruhsatlar ikincisi, üçüncüsü, beşincisi hatta Bergama’da kırk birincisi alındı ve devam ediyor. Yani bu ruhsatın iptali madenin tamamen kapatıldığı anlamına gelmiyor. Biz buraya geldik gördük ki bu karara rağmen daha dün buraya tebliğ edilmiş valilik yazısında 'kapatıldı' deniyor, işletmenin durdurulduğu, fakat hâlâ devam ediliyor çalışmalar. Ne yaptıklarını bilmiyoruz, çalışmalar bilfiil hâlâ devam ediyor burada."

"ÇALIŞMAYI DEVAM ETTİREBİLİR"

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak ise şöyle konuştu:

"Fatsa’daki bu siyanürle altın ayrıştırma işletmesinin basına yansıyan ve bizlerin de okuduğu bakanlığın yazısında kapatıldığı ile ilgili bilgiler var. Yazıyı okuduğumuzda bunun kapatılma değil geçici olarak durdurulduğunu görüyoruz. Çünkü yazıda şu sözcük geçiyor, 'ikinci emre kadar kapatılmıştır' diyor. Yani şirket yeniden başvuru yaparsa bakanlık değerlendirecek ve çalışmayı devam ettirebilir. Burada asıl vurgulamak istediğim bunun kesin bir kapatma olmadığı bu konuda duyarlılığımızı devam ettirmek bakanlığa başvurumuzu sürdürmek çünkü ikinci emrin bizim lehimize olabilmesi için bakanlığa baskımızı ve kamuoyu yaratarak şirketin yeniden başvurusunu kabul edilmemesini sağlamaya çalışmamız gerek. Yoksa şirket yeniden çalışmaya devam edecek."