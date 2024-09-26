Tilkiyi Ekmekle Beslediler

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde arkadaşıyla ormanda doğa gezisi yapan bir kişi, karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi.

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Tilkiyi Ekmekle Beslediler

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde arkadaşıyla ormanda doğa gezisi yapan bir kişi, karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı bin 500 rakımlı Sarıçiçek Yaylası’nda bulunan göletin kenarında gezi yapan iki arkadaş, gördükleri tilkiyi yanlarına çağırarak ekmek verdi. Beslediği tilkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, "Bu insanlara tilkiliği sen mi öğretiyorsun" diye sordu. Karnını doyurmaya devam eden tilki, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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