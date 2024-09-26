Aydın'da Jandarma Öğrencileri Çevre Bilinci Hakkında Bilgilendirdi

Aydın’da jandarma ekipleri çevre bilinci ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirdi.

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Aydın'da Jandarma Öğrencileri Çevre Bilinci Hakkında Bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı personelince İncirliova ilçesi Arpadere İlköğretim okulu öğrencilerine çevre bilinci ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte jandarma ekipleri ’hayvan figürlü kalem ve jandarma dergisi’ hediye edilerek, ilköğretim okulu öğrencilerine geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisini anlattı.

Kaynak: AA

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